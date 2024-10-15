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Kilis'te Yeşilay, Bağımlılıkla Mücadele İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Kilis'te Yeşilay, Bağımlılıkla Mücadele İçin Çalışmalarını Sürdürüyor
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Kilis Yeşilay Şubesi, bağımlılık sorunları yaşayan bireylere ve ailelerine ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmetleri sunuyor. YEDAM, bağımlılıkla mücadelede aktif rolleriyle dikkat çekiyor.

Kilis'te Yeşilay tarafından bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla yürütülen çalışmalar anlatıldı.

Kilis Yeşilay Şubesi Sosyal Hizmet Uzmanı Rabia Alioğlu, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) yaptıkları çalışmaları anlatarak, kapılarının alkol, uyuşturucu, internet, kumar ve tütün kullanımıyla ilgili sorun yaşayan tüm bağımlılara ve ailelerine sonuna kadar açık olduğunu belirtti.

Alioğlu, YEDAM'ın Kilis'te 2019 yılından beri hizmet verdiğini aktararak, "Tamamı bağımlılık alanında çalışan uzman psikolog, sosyal hizmet uzmanları ve halkla ilişkiler uzmanı tarafından oluşan ekibimiz, bağımlı bireylere ve bağımlı bireylerin yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti veriyor. Kişi bize geldiğinde ilk olarak kişinin klinik değerlendirmesini yapıyoruz. Kişiyi bağımlılığa iten nedenler nedir? ya da kişinin bağımlılık şiddeti nedir? gibi değerlendirmeler yaparak, birey üzerinde belli bir müdahale palanı oluşturup, gerekli gördüğümüz kurumlara yönlendirme yaparak yaşam boyu takip sürecini yapıyoruz." dedi.

Alioğlu, bağımlılıkla mücadele sürecinde paydaş kurumlar ile birlikte çalıştıklarını vurguladı.

Merkezin psikologlarında Özlem Yılıkoğlu da bireysel danışmanlık ve psikoterapiler de gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Halkla İlişkiler Uzmanı Filiz Güngör de 115 numaralı danışma hattından ulaşılarak randevu ve bilgi alınacağını belirtti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel

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