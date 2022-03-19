KİLİS (AA) - Milli Gazetenin 50'nci yıl dönümü dolayısıyla Kilis'te "Yazarlar Buluşuyor" programı düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği Kilis Şubesindeki programda konuşan Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, gazetenin 50'nci yıl dönümü kapsamında gerçekleştirdikleri etkinliklerin 6'ncısını Kilis'te düzenlediklerini söyledi.

Yıl sonuna kadar Türkiye'nin birçok yerinde bu programları icra edeceklerini belirten Kurdaş, "Gazetecilik mesleğinin çok büyük bir cazibesi var. Hakkı ve hakikati bir kardelen gibi temsil etme gayreti içerisindeyiz. Milli Gazete iftira atmaz, yalan söylemez, kimsenin özel hayatına müdahale etmez." dedi.

Programa, Milli Gazete yazarları Burhan Bozgeyik, Abdülaziz Kıranşal ve vatandaşlar katıldı.