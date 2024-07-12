Kilis'te Yaz Aylarında Tercih Edilen Yemeniler

Kilis'te 4 ayrı hayvanın derisinden yapılan yemeniler, ayakları serin tuttuğu için yaz aylarında daha çok tercih ediliyor.

Manda, keçi, dana ve koyun derilerinden yapılan yemeniler, farklı renkleri ve modelleriyle her yaştan insana hitap ediyor.

Güneydoğu'da yaygın olarak üretilen ve "yemeni" olarak bilinen ayakkabı türü, sıcak yaz aylarında ilgi görüyor.

20 yıllık yemeni ustası Mehmet Çürük, AA muhabirine, mesleğini yaşatmaya çalıştığını, ürettikleri ürünlerin tamamen doğal deri olduğunu söyledi.

Yemeninin tabanının manda, içinin dana, yan tarafının koyun, üst tarafının ise keçi, oğlak derisi olduğunu dile getiren Çürük, yemenilerin ayağı serin tuttuğunu belirtti.

Çürük, şöyle konuştu:

"Ayakta koku, mantar ve kaşıntı yapmaz. Ayakta mantar ve kaşıntı varsa bunları zamanla temizler. Kilis dışında özellikle İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kente kargoyla gönderiyoruz. Müşterilerimizin isteklerine göre sipariş alıyor ve ona göre üretim yapıyoruz. Gençlere yönelik daha sportif modeller üretiyoruz. Gençler klasik yemeniyi tercih etmiyor, biz de onların isteklerine göre yemeni imal ediyoruz."

Her yaş grubuna uygun yemeni ürettiğini aktaran Çürük, mesleğin unutulmaya yüz tuttuğunu, birkaç ustanın mesleği sürdürdüğünü, yeni çırak ve kalifiye eleman yetişmediği için siparişlere yetişemediğini dile getirdi.