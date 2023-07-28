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Kilis'te yavru kukumav tedavisinin ardından doğaya salındı

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Kilis'te askerler tarafından yaralı olarak bulunan yavru kukumav, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Kilis'te askerler tarafından yaralı olarak bulunan yavru kukumav, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Çobanbey Hudut Karakolu'nda görevli askerler tarafından yaralı olarak bulunan yavru kukumav, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerce tedavisi yapılan kukumav, 10 gün sonra doğaya bırakıldı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hudut Karakolu Kilis Güncel Haberler

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