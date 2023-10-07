Kilis'te yakalanan terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi tutuklandı
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Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.
Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/ Ypg üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığınca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında PKK/PYD/YPG üyesi H.T, Polateli ilçesine bağlı Bağarası köyünde yakalandı.
Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel