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Kilis'te yakalanan terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi tutuklandı

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Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/ Ypg üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığınca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında PKK/PYD/YPG üyesi H.T, Polateli ilçesine bağlı Bağarası köyünde yakalandı.

Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kilis YPG PKK Jandarma Güncel Haberler

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