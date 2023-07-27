Kilis'te yakalanan silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi tutuklandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet yürüten bir terörist yakalandı. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.