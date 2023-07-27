Kilis'te yakalanan silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi tutuklandı
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet yürüten bir terörist yakalandı. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Kilis'te yakalanan silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda daha önce Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen bölücü terör örgütü üyesi şüpheli A.H, Merkez Küplüce Jandarma Yol Kontrol Noktasında yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel