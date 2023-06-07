Kilis'te yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Kilis'te, FETÖ üyeliğinden gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan şüpheli O.Y, merkez Ekrem Çetin Mahallesi'nde yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.