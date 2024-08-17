Kilis'te Vatandaşlar Havuzlara Akın Etti

Hava sıcaklıklarının 40 dereceye ulaştığı Kilis'te, vatandaşlar havuzlara ilgi gösterdi.

Kilis'te vatandaşlar, park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih ederken, bazıları da kentteki havuzlarda serinledi.

Vatandaşlardan Serdal Afrın, hava sıcaklığı nedeniyle çok bunaldıklarını ve serinlemek için arkadaşlarıyla havuza girdiklerini söyledi.