Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
 - Güncelleme:
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Kilis'te jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Kilis'te jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Gaziantep'ten Kilis'e uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bu kapsamda Gaziantep-Kilis kara yolu Küplüce köyü kontrol noktasında durdurulan otomobilde ve şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 75 gram metamfetamin ve 13 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı, ikisi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Uyuşturucu, Gaziantep, Jandarma, Kilis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title