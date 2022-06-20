Kilis'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
AA - Cebrail Caymaz - Güncel
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 591 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüheli gözaltına alındı.
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 591 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Nedim Ökmen Mahallesi'nde Suriye uyruklu A.R'nin ikametinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Adrese yapılan operasyon 591 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheli A.R. gözaltına alındı.
AA / Cebrail Caymaz - Güncel