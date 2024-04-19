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Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Kilis'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada uyuşturucu madde, tabanca ve para ele geçirildi. Zanlılar adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 tabanca ve 6 adet fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 615 TL ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kilis Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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