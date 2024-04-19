Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Kilis'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada uyuşturucu madde, tabanca ve para ele geçirildi. Zanlılar adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 tabanca ve 6 adet fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 615 TL ele geçirildi.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.