Uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı tutuklandı - Haberler

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Uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı tutuklandı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretiyle uğraşanların yakalanması ve deşifresine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 kilo 738 gram metamfetamin, 68,35 gram esrar, 15,41 gram bonzai, 14 bin 768 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi ve 1 ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 zanlıdan 22'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

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