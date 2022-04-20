Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

KİLİS (AA) - Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği 2 kişinin üzerinde arama yaptı.

Üzerinde 62,44 gram metamfetamin maddesi ele geçirilen Y.Ö. ve yanında bulunan H.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kilis, Güncel, Haberler

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