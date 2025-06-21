Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
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Kilis'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 209 bin 687 sentetik hap ele geçirildi. Yabancı uyruklu iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bir motosikleti durduran ekipler, 209 bin 687 sentetik hap ele geçirdi, yabancı uyruklu M.İ.E.B. ve A.B.E.H'yi gözaltına aldı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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