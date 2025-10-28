Haberler

Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı. Adreste yapılan aramalarda Hint keneviri ve silah ele geçirildi. F.Ç. tutuklanırken H.Ç. hakkında adli işlem yapıldı.

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında merkeze bağlı Gülbaba köyünde şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 283 kök Hint keneviri 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 2 tabanca ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan F.Ç. tutuklanırken H.Ç. hakkında ise adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
