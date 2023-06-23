Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

Kilis'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, 1 kilo 546 gram bonzai, 129 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Zanlılardan 8'i tutuklandı.

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, 1 kilo 546 gram bonzai, 129 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.