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Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 260 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 260 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 260 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi ve 1 şüpheli tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin çalışması sonucu A.H.Ş.'nin evinde gerçekleştirilen aramada uyuşturucu bulundu.

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 260 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma neticesinde şüpheli A.H.Ş'nin Namık Kemal Mahallesi'ndeki ikametinde arama yapıldı.

Şüphelini ikametinde 260 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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