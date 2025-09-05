Haberler

Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 215 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

Kilis'te yapılan operasyonda, narkotik ekipleri bir araçta 215 bin 312 sentetik hap ele geçirdi. Otomobilin sürücüsü A.B. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bir otomobili durduran ekipler, 215 bin 312 sentetik hap ele geçirdi ve araç sürücüsü A.B'yi gözaltına aldı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
