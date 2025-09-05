Haberler

Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 215 Bin Hap Ele Geçirildi

Kilis'te polisin durdurduğu bir araçta 215 bin 312 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürücü A.B. gözaltına alındı.

KİLİS'te, polisler tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta 215 bin 312 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldığı bir aracı kent girişinde durdurdu. Plakası açıklanmayan araçta yapılan aramada 215 bin 312 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, araç sürücüsü A.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
