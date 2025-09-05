Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 215 Bin Hap Ele Geçirildi

KİLİS'te, polisler tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta 215 bin 312 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldığı bir aracı kent girişinde durdurdu. Plakası açıklanmayan araçta yapılan aramada 215 bin 312 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, araç sürücüsü A.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.