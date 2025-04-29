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Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, bunlardan 2'si tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 98 gram sentetik uyuşturucu ve 66 sentetik hap ele geçirildi.

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada, 1 kilo 98 gram sentetik uyuşturucu, 66 sentetik hap ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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