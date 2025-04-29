Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, bunlardan 2'si tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 98 gram sentetik uyuşturucu ve 66 sentetik hap ele geçirildi.
Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada, 1 kilo 98 gram sentetik uyuşturucu, 66 sentetik hap ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel