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Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kilo 70 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli A.O.D, kovalamaca sonrasında yakalanarak tutuklandı.

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma neticesinde şüpheli A.O.D, Mercidabık Mahallesi Küçük Çarşı Caddesi'nde kovalamacayla yakalandı.

Şüphelinin elindeki poşette 2 kilo 70 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Zanlının yakalanma anı işletmenin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel

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