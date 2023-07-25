Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, merkeze bağlı bir köydeki evde uyuşturucu bulunduğu tespit edildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı ve evde yapılan aramada çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.