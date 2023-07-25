Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, merkeze bağlı bir köydeki evde uyuşturucu bulunduğu tespit edildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı ve evde yapılan aramada çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda merkeze bağlı bir köydeki evde uyuşturucu bulunduğu tespit edildi.
Adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.
Zanlının evinde yapılan aramada, 300 gram kubar esrar, 60 gram toz esrar, saksıya dikilmiş 2 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel