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Kilis'te Ürküntüye Kapılan At Kazaya Yol Açtı: 4 Yaralı

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Kilis'te sahibinin elinden kaçan bir atın neden olduğu kaza sonucunda 3 otomobil ve 1 motosiklet karıştı, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, at ise hayvan barınağına götürüldü.

KİLİS'te, ürküncü sahibinin elinden kaçan at kazaya yol açtı. 3 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yaşar Aktürk Mahallesinde meydana geldi. Sahibi olmayan arkasında araba bağlı olan at bir anda ürkerek O.Z. idaresindeki 27 KL 264, M.H.A. yönetimindeki 79 AT 136 otomobil F.T.'nin kullandığı 31 N 2733 plakalı otomobil ile F.Ç. yönetimindeki 79 AF 108 plakalı motosiklete çarptı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan at ise belediye ekiplerince tedavi için hayvan barınağına götürüldü.

Haber-Kamera Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Kilis Hayvan Hakları Trafik Yaşam Güncel Haberler

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