Kilis'te Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi - Haberler

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Kilis'te Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi

Kilis'te 46. Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

KİLİS (AA) - Kilis'te 46. Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kentte, hafta kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Cumhuriyet Meydanı, Turizm Haftası, Turizm, Kilis, Güncel, Haberler

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