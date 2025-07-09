Kilis'te TÜGVA Yaz Okulu Başladı

Kilis'te Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'nın öğrencilere yönelik düzenlenen yaz okulu başladı.

Türkiye Gençlik Vakfı Kilis Şube Başkanı Ahmet Cihat Aktı, AA muhabirine, bin 100 öğrencinin yaz okuluna başvurduğunu söyledi.

Kursların 5 merkezde başladığını belirten Aktı, "Öğrencilerimize Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, siyer, futbol, basketbol ve birbirinden eğlenceli etkinlikler ve sportif faaliyetler gerçekleştiriliyoruz." dedi.

Aktı, Kilis Valiliği ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, hayvanat bahçesi gezisi, büyük aile pikniği, yüzme kursları ve büyük şenlikler düzenleyeceklerini ve yaz okulunun 8 Ağustos'ta sona ereceğini belirtti.