Kilis'te Traktöre Çarpan 2 Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Kilis'te meydana gelen kazada, traktöre çarpan 2 motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KİLİS'te, traktöre çarpan 2 motosikletin sürücüleri yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar K., yönetimindeki 79 DA 758 plakalı traktöre Y.Ö.'nün kullandığı 79 EF 839 plakalı motosiklet çarptı. Ardından M.A.'nın kullandığı motosiklet de aynı traktöre çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.