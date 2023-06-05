Kilis'te trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı

Kilis'te bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Kilis- Gaziantep karayolu Söğütlü Dere mesire alanı civarında dün otomobille motosikletin çarpıştığı kazada M.Ö'nün hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.Ç. yönetimindeki 34 PD 9839 plakalı otomobil dün İ.Ö. yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklet ile Kilis-Gaziantep karayolu Söğütlü Dere mesire alanı yakınında çarpışmış, kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan aynı aileden S.Ö. ve E.Ö. yaralanmış, M.Ö. ise hayatını kaybetmişti.