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Kilis'te trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı

Kilis'te trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı

Güncel Haberler

Kilis-Gaziantep karayolu Söğütlü Dere mesire alanı civarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü M.Ç. tutuklandı.

Kilis'te bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Kilis- Gaziantep karayolu Söğütlü Dere mesire alanı civarında dün otomobille motosikletin çarpıştığı kazada M.Ö'nün hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.Ç. yönetimindeki 34 PD 9839 plakalı otomobil dün İ.Ö. yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklet ile Kilis-Gaziantep karayolu Söğütlü Dere mesire alanı yakınında çarpışmış, kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan aynı aileden S.Ö. ve E.Ö. yaralanmış, M.Ö. ise hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Gaziantep Kilis Güncel Haberler

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