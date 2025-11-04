Haberler

Kilis'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kilis'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, Şıh Mehmet Mahallesi'nde sabah saatlerinde gerçekleşti. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

KİLİS'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Şıh Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. E.K.'nin kullandığı 31 BAC 784 plakalı hafif ticari araç ile M.B.'nin kullandığı 31 GV 180 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yan yattı. Kazayı gören mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde her 2 araçtaki E.U., Erkan U., V.M.B. ve G.K.'nin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
