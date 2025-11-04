Haberler

Kilis'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kilis'te Trafik Kazası: 4 Yaralı
Güncelleme:
Kilis'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KİLİS'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Şıh Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. E.K.'nin kullandığı 31 BAC 784 plakalı hafif ticari araç ile M.B.'nin kullandığı 31 GV 180 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yan yattı. Kazayı gören mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde her 2 araçtaki E.U., Erkan U., V.M.B. ve G.K.'nin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
