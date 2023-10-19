Kilis'te Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Kilis'te meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazaya sebep olan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü sürücü kazaya neden oldu: 4 yaralı

KİLİS - Kilis'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazaya sebebiyet veren sürücü 1.48 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, Yaşar Aktürk mahallesi Mavi sokakta meydana geldi. O.Y idaresindeki 79 ABD 895 plakalı otomobil, H.S. yönetimindeki 79 AAE 738 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Y.O. ve yanında yolcu olarak bulunan Ş.Y., Ş.İ.Y ve diğer sürücü H.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine götürüldü.

Ekiplerce yapılan kontrollerde 79 AAE 738 plakalı otomobil sürücüsünün 1.48 promil alkollü olduğu belirlendi Kaza ile inceleme başlatıldı.