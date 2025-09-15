Haberler

Kilis'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kilis'te, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

K.Ç. yönetimindeki 27 B 9485 plakalı hafif ticari araç ile Y.V.G. kontrolündeki 34 TG 3394 plakalı otomobil, Necmettin Erbakan Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan H.Ç, Y.F.Ç. ve A.Ç, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
