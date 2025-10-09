Haberler

Kilis'te Trafik Kazası: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Kilis'te Trafik Kazası: 2 Kişi Ağır Yaralandı
Kilis'te refüje çarparak devrilen otomobildeki sürücü ve bir yolcu ağır yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.

Kilis'te refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

M.E. idaresindeki 19 ACK 454 plakalı otomobil, çevre yolunda refüje çarparak devrildi.

Yan dönerek duran otomobildeki sürücü ile A.B. ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
