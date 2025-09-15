Kilis'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kilis'te meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kilis'te 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Z.Y. idaresindeki 34 GUK 086 plakalı otomobil, Necmettin Erbakan Mahallesi'nde A.M. yönetimindeki 79 ABB 677 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaranan sürücü Z.Y. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel