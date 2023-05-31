Kilis'te trafik kazası: 1 yaralı

KİLİS - Kilis'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Ekrem Çetin Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı ışıklarında saat 10: 00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yeşil ışıktan geçiş yapan Mehmet K. yönetimindeki 31 AGT 84 plakalı araca, kırmızı ışıktan geçen, Kadir Ç. yönetimindeki 79 DY 776 plakalı motosiklet araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken, Çarpmanın şiddeti ile motordan savrulan Kadir Ç. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.