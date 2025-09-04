Haberler

Kilis'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kilis'te 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te 3 aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

S.K.D. idaresindeki 48 AFC 304 plakalı hafif ticari araç, Kilis-Hatay kara yolunun 10'uncu kilometresinde, H.Y. kontrolündeki 79 M 0606 minibüs ve H.Ö.C'nin kullandığı 06 CAC 059 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Fatma Baştaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
