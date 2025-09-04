Kilis'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Kilis'te 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.
S.K.D. idaresindeki 48 AFC 304 plakalı hafif ticari araç, Kilis-Hatay kara yolunun 10'uncu kilometresinde, H.Y. kontrolündeki 79 M 0606 minibüs ve H.Ö.C'nin kullandığı 06 CAC 059 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Fatma Baştaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel