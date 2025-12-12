Kilis'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kilis'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
S.K. idaresindeki 06 CYJ 602 plakalı otomobil, Polateli İlçesi Ürünlü köyü mevkisinde M.M. yönetimindeki 07 GUH 10 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücülerle birlikte otomobildeki Z.K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel