Haberler

Kilis'te TIR ve Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis-Hatay yolunun 10. kilometresinde meydana gelen kazada, TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KİLİS'te, TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kilis- Hatay yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. M.E.Y. yönetimindeki 01 ER 871 plakalı TIR, bilinmeyen nedenle Ö.A. idaresindeki 27 BBR 053 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonette bulunan A.B.A. sağlık ekipleri tarafından Prof .Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gazze'ye yaklaşan Sumud Filosu'nda saldırı alarmı! 20 İsrail gemisi 3 mil uzaklıkta

Dünyanın gözünü diktiği filoda saldırı alarmı: 3 mil uzağımızdalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5-0 biten maç sonrası Arda Güler için söylenenler olay

Real Madrid TV'den 5-0 biten maç sonrası Arda'ya olay sözler
Fatih Erbakan, Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili tavrını belli etti

Fatih Erbakan, Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili tavrını belli etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.