Kilis'te Tır ve Kamyonet Çarpıştı: 3 Kişi Ağır Yaralandı

Kilis-Hatay kara yolunun 8'inci kilometresinde meydana gelen kazada, tır ile kamyonet çarpıştı. Kazada sürücüler ve kamyonette bulunan bir kişi ağır yaralandı. Yaralılar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.