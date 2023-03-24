KİLİS'TE TIR, PARK HALİNDEKİ TIR'A ÇARPTI 3 YARALI
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KİLİS'te sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarında park halinde bulunan konteyner yüklü TIR'a çarptı, 3 kişi yaralandı.
KİLİS'te sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarında park halinde bulunan konteyner yüklü TIR'a çarptı, 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kilis- Hatay karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen L.S. yönetimindeki 55 GR 233 plakalı TIR, Sapkanlı Göleti yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 27 YS 134 plakalı konteyner yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada TIR'ın ön kısmı konteynerlerin içine girerken, yaralanan sürücü L.S. ile yanında bulunan M.K. ve A.K., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)