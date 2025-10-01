Kilis'te Tır ile Pikabın Çarpışması: 3 Yaralı
Kilis-Hatay kara yolunda meydana gelen kazada, tır ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kilis- Hatay kara yolunun 10. kilometresinde M.E.Y. yönetimindeki 01 ER 871 plakalı tır ile Ö.A. idaresindeki 27 BBR 053 plakalı pikap çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle birlikte pikapta bulunan A.B.A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel