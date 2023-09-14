Kilis'te Ticari Araç ve Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Kilis'te meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen anları da görüntülendi.

Kilis'te hafif ticari araç ve otomobilin çarpıştığı ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Necmettin Erbakan Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. R.Ö. idaresindeki 79 AY 661 plakalı ticari araç ile K.P. yönetimindeki 34 DSY 454 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. İki aracın da hasar aldığı kazada ticari araç hurdaya döndü. Hurdaya dönen araçta sürücü R.Ö. ve yolcu olarak bulunan M.H.Ö., yaralandı. Takla atan araçta bulunan sürücü ve yolcuyu çevredeki vatandaşlar çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - KİLİS