Kilis'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 1 kişi yakalandı
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Kilis'te silahlı terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis'te silahlı terör örgütü PKK/ Ypg operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, şüpheli F.M'nin geçmiş dönemde Suriye'de silahlı terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği, sonrasında yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı ve faaliyetlerine devam etme arayışı içinde olduğu bilgisine ulaşıldı.
Şüpheli, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel