Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi 1 şüpheli yakalandı
Kilis'te, PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis'te, PKK/PYD/ Ypg silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi Suriye uyruklu M.B.S. sınır hattında yakalandı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel