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Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi 1 şüpheli yakalandı

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Kilis'te, PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te, PKK/PYD/ Ypg silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi Suriye uyruklu M.B.S. sınır hattında yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kilis YPG PKK Jandarma Güncel Haberler

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