Kilis'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Kilis'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı

Kilis'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

KİLİS (AA) - Kilis'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, istihbarat çalışmaları sonucunda haklarında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama emri bulunan 3 şüphelinin adresleri tespit edilerek operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Jandarma, Terör, Kilis, PKK, Güncel, Haberler

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