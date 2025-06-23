Kilis'te Teras Katında Yangın Çıktı

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Kilis'te bir evin teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KİLİS'te, bir evin teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İsmetpaşa Mahallesi'nde bir evin teras katında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangını görenler durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde bulunan ve dumandan etkilenen İsmail Çakmak ise hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine yönelik inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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