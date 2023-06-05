Kilis'te Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı

Kilis'te bir tekstil atölyesinde çıkan yangın kısa süreli panik yaşattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kilis'te tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olay, İsmet Paşa Mahallesi Bölge Trafik Caddesi'ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Yabancı uyruklu Ahmet Hatip'e ait tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Atölyeden bir anda yükselen alevler ve dumanlar nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın esnasında iş yerinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS