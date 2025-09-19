Haberler

Kilis'te Tekstil Atölyesinde Yangın

Kilis'te Tekstil Atölyesinde Yangın
Güncelleme:
Kilis'te bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kilis'te tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazım Karabekir Mahallesi Hıdırellez Sokak'ta bulunan Mustafa Süzgün'e ait tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
