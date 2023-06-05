KİLİS'TE, TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN

KİLİS'te, tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

KİLİS'te, tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

İsmet Paşa Mahallesinde bulunan Ahmet Hatip'e ait tekstil atölyesinde öğle saatlerine bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.