Kilis'te tartıştığı zanlı tarafından vurulan kişi son yolculuğuna uğurlandı

Yaşar Aktürk Mahallesi'nde yaşanan olayda tartıştığı zanlı tarafından tabancayla vurulan kişi olan Hamdi Öten'in cenazesi defnedildi. Olay sonrası tutuklanan zanlı polis memuru olduğu öğrenildi.