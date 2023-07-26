Kilis'te tartıştığı zanlı tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti
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Yaşar Aktürk Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan M.Y. ile H.Ö. arasında çıkan tartışmada M.Y. tarafından tabancayla vurulan H.Ö. hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan M.Y. polis memuru olduğu öğrenildi.
Kilis'te tartıştığı zanlı tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Yaşar Aktürk Mahallesi 12 No'lu Sokak'ta aralarında husumet bulunan M.Y. ile H.Ö. arasında tartışma çıktı.
M.Y. yanındaki tabancayla ateş açtığı H.Ö'yü yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.Ö. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis memuru olduğu öğrenilen M.Y. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel