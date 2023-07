Kilis'te tartıştığı zanlı tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Yaşar Aktürk Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan M.Y. ile H.Ö. arasında çıkan tartışmada M.Y. tarafından tabancayla vurulan H.Ö. hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan M.Y. polis memuru olduğu öğrenildi.